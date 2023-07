OESO: kwart van de banen bedreigd door AI, het gaat razendsnel

Al decennia worden we ervoor gewaarschuwd dat robots onze banen inpikken. Langzamerhand ga je denken dat het zo'n vaart wel niet zal lopen. Maar misschien is het dan nu toch echt zo ver. De OESO komt met een rapport waarin staat dat ruim een kwart van de banen dreigt te worden vervangen door kunstmatige intelligentie (AI).

Vooral hoogopgeleiden moeten vrezen, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waarvan 38 voornamelijk rijke landen lid zijn. Denk daarbij aan artsen, bankiers en juristen, maar ook aan boekhouders, managers, ingenieurs en leerkrachten. In totaal dreigt 27 procent van de banen in de lidstaten te verdwijnen.

“Artificiële intelligentie kan ook taken automatiseren die veel denkwerk vragen”, zegt Stijn Broecke, OESO-econoom en medeauteur van het rapport, tegen HLN. “Routinetaken kunnen we al automatiseren met software en robots. AI kan nu ook zelfstandig nieuwe informatie verwerken en met eigen ‘ideeën’ komen. Dat is volledig nieuw.”

Actie nodig

Broecke is bezorgd. “Het gaat zo snel dat we heel goed moeten nadenken welke jobs we willen overlaten aan AI en welke niet. Bij elke grote technologische verandering zien we een impact op de arbeidsmarkt. Dat is normaal. Maar de snelheid en de schaal van de ontwikkeling van AI baren me zorgen.”

De OESO schrijft in het rapport: “Er is dringend actie nodig om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt gebruikt.” Daarover zegt Broecke: “In Europa hebben we sterke wetten die ons beschermen tegen discriminatie en onze privacy bewaken. We moeten aftoetsen of die vandaag nog wel voldoende zijn. Want als een AI-systeem je onterecht slecht behandelt, wie is dan verantwoordelijk?”