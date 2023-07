Grote vangst in cybercrime, kopstuk Cookie Monster achter tralies

De Rotterdamse politie heeft na lang onderzoek een 32-jarige man opgepakt, die beschouwd wordt als kopstuk in de cyberzaak Cookie Monster rond de illegale website Genesis Market, meldt De Telegraaf. In het grootste cyberonderzoek ooit in ons land konden cybercriminelen complete levens van mensen overnemen.

Dat bevestigt de Rotterdamse politie aan De Telegraaf. De Nederlandse man is al op 18 juli in Barendrecht aangehouden, maar omdat hij na zijn arrestatie in volledige beperking zat, kon zijn aanhouding volgens de politie ’vanwege onderzoeksbelang’ niet eerder naar buiten worden gebracht. De man woonde in Brazilië.