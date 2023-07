Ideaal in de hitte: in Japan dragen mensen jassen met een ventilator erin

Het kleedt niet bepaald slank af, maar functioneel is het wel: een jas met twee kleine ventilatoren aan de achterkant, die je rug lekker koel houden. In Japan dragen mensen die veel buiten werken, zoals politieagenten, de waaierjas al, schrijft The Guardian.

Voormalige Sony-techneut Hiroshi Ichigaya is de uitvinder van de zogeheten fan-jakketo. Hij zag de jas - in een tijd waarin airco's steeds harder begonnen te loeien - als een energiezuinige manier om af te koelen. De jas verscheen voor het eerst in 2004 op de markt, maar deed toen niet veel. In 2015 werd er een tweede poging gedaan, maar pas nu de zomerhitte écht ondraaglijk is, slaat de fan-jacket aan. Ook omdat de batterijen zijn verbeterd: de jas kan maar liefst zestig uur lang voor verkoeling zorgen.

Inmiddels is de keuze reuze. Yahoo Japan heeft zelfs een top 100 samengesteld van de populairste exemplaren. Ze zijn er in spijkerstof, met een capuchon zodat je ook je hoofd kunt koelen en als jumpsuit, die je benen fris houdt.