Ex-topvrouw over angstklimaat bij Twitter: “Mensen werden bang om met Elon Musk te praten”

Een vrouw die in het verleden aan de top stond van Twitter, nu X, heeft op de socialenetwerksite verteld hoe eigenaar Elon Musk een klimaat van angst heeft gecreëerd nadat hij het bedrijf had overgenomen.

Esther Crawford, die de nieuwe baas in de eerste vier maanden na de overname publiekelijk had gesteund, zei dat ze “verbaasd was over zijn gretigheid om zoveel dingen in de as te leggen”.

“Maar met genoeg geld en tijd komt er misschien iets nieuws en innovatiefs uit voort”

“Elon is vreemd genoeg charmant en erg grappig,” omschrijft Crawford haar ex-baas, “maar hij kan plotseling van enthousiasme naar woede gaan. Mensen werden snel bang om met hem te praten.”

Like seemingly everyone on this app I have plenty of opinions about Twitter > X and figure now is a good time to open up a bit about my experience at the company.



I tweeted for years into the void for the love of it like many of you, but after selling my startup to Twitter in… pic.twitter.com/bw7CHhk0Xg