De simpele 3 seconden-truc om te zien of een batterij leeg is

Als je een testapparaatje hebt kun je onomstotelijk vaststellen of de batterij echt leeg is. Maar de meeste van ons hebben dat niet of niet bij de hand. Dan is er een eenvoudige truc, die volgens tech insider, goed werkt. Je kunt de batterij vanaf een hoogte van een centimeter op een harde ondergrond (zoals een tafel) laten vallen. Laat de batterij rechtop vallen. Op dat moment moet je goed kijken wat er gebeurt. Als de batterij blijft staan, is hij nog niet leeg. Hoe hoger je batterij omhoog springt, des te leger ze is. In de batterijen verandert zinkmetaal in zinkoxide om elektriciteit te produceren. In een nieuwe batterij zit dus veel zinkmetaal samengebald, waardoor stuiteren niet mogelijk is. Zinkoxide gaat zich als een soort springveer gedragen, en dus gaat je batterij veel meer stuiteren.