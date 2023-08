Het mysterie rond het merkwaardige object dat aanspoelde op een Australisch strand is opgelost

Vorige maand spoelde een opmerkelijk metalen object van 3 meter hoog en 2,5 meter breed aan op het strand van Green Head, 250 kilometer ten noorden van de stad Perth in het westen van Australië. Het is nu duidelijk geworden dat het stuk puin afkomstig is van een Indiase raket.

Het ruimtevaartuig waarvan het object afkomstig is, een zogenaamde Polar Satellite Launch Vehicle, werd door het Indiase ruimteagentschap gebruikt om satellieten te lanceren. Meer details geven ze niet, maar naar alle waarschijnlijkheid is het een brandstoftank van een raket die in de afgelopen twaalf maanden werd gelanceerd en ergens in de Indische Oceaan viel.

Het is onduidelijk hoe lang het brokstuk in de oceaan heeft gedreven voordat het op strand aanspoelde. De Australische overheid gaat nu beslissen wat er met het metalen gevaarte moet gebeuren. Mogelijk wordt het geschonken aan een lokaal museum.

Australië kreeg al eerder met vallend ruimtepuin te maken. Zo kwam vorig jaar nog een onderdeel van een raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk in een schapenweide terecht.

Zo ziet het metalen object eruit:

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna