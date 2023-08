Vrees voor vloedgolf aan phishingmails door ChatGPT

Criminelen maken volop gebruik van ChatGPT om frauduleuze mails te schrijven die niet van echt te onderscheiden zijn. Experts vrezen de komende jaren voor een vloedgolf aan zogeheten phishingmails en stellen dat vooral kleine bedrijven en ouderen zonder digitale kennis hier onvoldoende tegen beschermd zijn, meldt het AD. "Dit is een technologie die niet twee of drie keer sneller en slimmer wordt per jaar, maar een miljoen keer."

De afgelopen maanden schieten ‘slimme chatbots’ als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels gebruiken tientallen miljoenen mensen de bots om logisch klinkende teksten te schrijven, zoals e-mails, gedichten en essays. Zorgwekkend is dat deze systemen in essentie niet zijn ontworpen om de waarheid te vertellen. Uit een proef van het AD blijkt zelfs dat het kinderspel is om ChatGPT een phishingmail te laten opstellen. "ChatGPT is erg goed in het na-apen van menselijke conversaties, ook de misleidende", zegt AI-deskundige Henk van Ess.

Met name ouderen en onervaren ondernemers lopen hierdoor groot risico, waarschuwen deskundigen. "We zitten in een tijdsgeest waarin technologie zich in een ongekend tempo ontwikkelt, waardoor mensen moeite hebben om bij te blijven", zegt Dave Maasland, CEO van het digitale beveiligingsbedrijf Eset Nederland. "Dáár zit het grote gevaar van deze cocktail: dat sommige doelgroepen nu al moeite hebben phishing te herkennen, de overheid geen uniforme werkwijze heeft en criminelen meer mogelijkheden dan ooit."