Roaming voor 2 tot 5 euro per mb: Kijk uit dat je vakantie naar Griekenland geen hoge telefoonrekening oplevert

Klanten van Simyo, KPN, Ben en T-mobile klagen over extra kosten die zij onverwacht maken tijdens een vakantietrip op Griekse eilanden die dichtbij Turkije liggen. Het kan gebeuren dat een Turks netwerk stabieler is dan het Griekse, waardoor je telefoon automatisch kiest voor het dure netwerk.

Uitkijken bij KPN, T-mobile, Ben en Simyo

Dit probleem speelt lang niet bij alle telefoonproviders. Vodafone en Tele2 vragen geen extra kosten voor bellen en internetgebruik in Turkije (of in het grensgebied van Griekenland), terwijl bij Youfone en Simpel internetten standaard geblokkeerd is buiten de EU. Maar bij T-mobile (2,07 euro per mb), KPN (2,50 euro per mb), Ben (2,50 euro per mb) en Simyo (5 euro per mb) verbras je in een handomdraai tot 60 euro.

Je krijgt normaal gesproken wel een waarschuwings-sms, maar er zit nogal eens een vertraging in de ontvangt hiervan. Wanneer je meer dan 60 euro hebt verbruikt, krijg je wederom een melding en moet je hierop reageren om door te mogen internetten. De schade blijft hierdoor nog enigszins binnen de perken.

Foto's doorsturen op de boot

Hetzelfde gebeurt bij mensen die tussen Scandinavië en Groot-Brittannië reizen met de boot, en de pech hebben dat hun provider hoge prijzen vraagt voor roaming in Engeland. "Tijdens de overtocht willen ze even op hun gemak foto's doorsturen en thuis krijgen ze de rekening gepresenteerd", zegt jurist Martijn Witvliet, werkzaam bij het Europees Consumenten Centrum tegen RTL Nieuws.

Volgens hem is het een 'jaarlijks terugkerend probleem', zeker op en rondom de Griekse eilanden. "Turkse zendmasten zijn regelmatig sterker dan Griekse. Hoe dichter bij de Turkse kust, hoe groter de kans dat het misgaat." Vooral mensen die de meldingen van de provider uit hebben gezet of ze negeren, zijn de pineut.

KPN adviseert om handmatig een Grieks netwerk te selecteren; een telefooninstelling waarbij je niet moet vergeten hem later weer om te zetten naar automatisch. Een andere optie is om vooraf het internet uit te zetten bij boottripjes in de buurt van Turkije, of een bundel te nemen in Turkije.