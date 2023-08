Wordt je telefoon warm tijdens het laden? Tips tegen oververhitting en inefficiëntie

Het is niet de bedoeling dat je smartphone heet wordt tijdens het laden. Een beetje warmte is niet erg, maar wanneer de temperatuur flink stijgt, is er iets mis. Dit proces maakt je toestel trager, veroudert de accu en kan zelfs brandgevaar opleveren.

Vaak schuilt het probleem in de bekabeling. Het is verleidelijk om een goedkope kabel via Alibaba uit China op te laten sturen, maar kabels zonder CE-markering zorgen vaak voor problemen. "Warmte wordt veroorzaakt door efficiëntieverschillen", zegt hoogleraar Elektrotechniek Willem van Driel van de TU Delft tegen Nu.nl. "Goedkopere kabels hebben vaak goedkopere onderdelen en die bieden een lagere efficiëntie. Daardoor geven ze meer warmte."

Beknibbelen op koper

“Een goedkopere kabel gebruikt doorgaans ook minder koper”, zegt hoogleraar Henk Jan Bergveld van de Eindhoven University of Technology. "Daardoor heeft hij meer weerstand en wordt hij warmer dan een duurdere kabel. Als de telefoon echt heel heet wordt, wordt hij waarschijnlijk onbruikbaar en laadt hij niet door. Daartegen hebben telefoons bescherming ingebouwd. Je moet dan wachten tot het toestel weer is afgekoeld."

De veiligste optie is om de officiële kabels van de fabrikant te gebruiken, al zijn die wel vrij prijzig. Het voordeel is dat de onderdelen zo het best op elkaar aansluiten, waardoor je efficiënt laadt en de telefoon minder warm wordt. Maar een goedkopere kabel met een CE-markering, die zodoende aan de Europese eisen voldoet qua veiligheid en milieubescherming, is volgens de hoogleraren ook een prima oplossing.