Apple raadt af om je iPhone op te laden naast je terwijl je slaapt.

In een recente update van de veiligheidswaarschuwingen waarschuwt Apple voor mogelijke oververhitting van opladende iPhones. Het bedrijf adviseert om je iPhone niet onder een deken, kussen of op je lichaam te leggen terwijl deze is aangesloten op een voedingsbron.

Het gevaar zit hem vooral in het oververhit raken van de iPhone, oplader of oplaadkabel wanneer gebruikers in slaap vallen terwijl ze hun iPhone opladen.

Apple adviseert om je iPhone, de lichtnetadapter en eventuele draadloze opladers in een goed geventileerde ruimte te bewaren tijdens gebruik of opladen.

Gebruik je gezond verstand om situaties te vermijden waarin je huid in contact komt met een apparaat, de voedingsadapter of een draadloze oplader wanneer deze gedurende langere tijd in werking is of op een stroombron is aangesloten.