Oekraïne boekt succes met kartonnen drones: “Makkelijker in elkaar te zetten dan IKEA-meubel”

Oekraïne heeft sinds kort een nieuw wapen in de strijd tegen de Russen. Drones van karton of schuimplaat zijn licht, multi-inzetbaar en gaan recht op hun doel af. Ze beweren er al meerdere Russische militaire vliegtuigen mee te hebben vernietigd.

De drones zijn van Australische makelij en worden in platte dozen geleverd. Het gaat om verkenningsdrones van het model Corvo PPDS, gefabriceerd door Sypaq, en ze kosten omgerekend 3220 euro. De kartonnen drones, die volgens de makers makkelijker in elkaar te zetten zijn dan een IKEA-pakket, blijken ook nog eens in een handomdraai om te toveren tot dodelijke wapens door er explosieven aan vast te hangen.

Goedkoop en effectief

De Australische regering heeft in maart honderd van deze toestellen aan Oekraïne geschonken, en dat lijkt de Oekraïners geen windeieren te leggen. Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) zijn afgelopen weekend een Mig-29 en vier Su-30 gevechtsvliegtuigen geraakt op het vliegveld van Koersk, in het westen van Rusland.

Ook twee Pantsir raketsystemen en de radar van een S-300 luchtverdedigingssysteem zouden zijn beschadigd. Van de zestien afgevuurde drones zouden slechts drie drones onderschept zijn door de Russen.