Metaverse: Wat is er gebeurd met de droom van Mark Zuckerberg?

Je zou het bijna vergeten, maar tot de komst van ChatGPT was de Metaverse het trending onderwerp in de techwereld. Volgens Facebookbaas Mark Zuckerberg gaan we allemaal delen van de dag doorbrengen in een virtuele wereld. Hij is dat zo zeker van dat Facebook werd ongedoopt tot Meta. En Meta pompte al miljarden in de Metaverse. Woensdag aanstaande gaat Zuckerberg ons vertellen hoe het er mee gaat.

"De bepalende kwaliteit van de metaverse zal een gevoel van aanwezigheid zijn", zei de Meta-baas, terwijl hij de verandering aankondigde.

“Het gevoel echt aanwezig te zijn bij iemand anders is de ultieme droom van sociale technologie. Daarom concentreren wij ons op het bouwen hiervan."In de metaverse kun je bijna alles doen wat je maar kunt bedenken", zei hij.

Niemand kon hem van een gebrek aan ambitie beschuldigen.

Maar bijna twee jaar later is Zuckerberg gedwongen te ontkennen dat hij het idee nu overboord gooit.

Woensdag houdt het bedrijf zijn jaarlijkse VR-evenement genaamd Meta Connect.

Maar het is onduidelijk of hij de investeerders en de publieke opinie kan overtuigen. De metaverse is nog steeds een risicovolle gok, en het is niet zeker of het ooit zal uitgroeien tot een mainstreamproduct.

Enkele belangrijke punten: