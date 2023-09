Zo kun je zien of mensen stiekem je Spotify of Netflix-account gebruiken

Veel mensen delen hun video- of muziekstreamingdiensten met vrienden, familie of collega's. Logisch ook, aanbieders als Netflix en Spotify hebben hun prijzen recent nog verhoogd. Maar is je wachtwoord misschien door 'mond-tot-mondreclame' bekend geworden bij nog veel meer mensen?

Het kan zijn dat er dingen veranderen in je playlists of kijklijsten, of dat de software je rare suggesties voorschotelt. Mocht je iets verdachts opmerken, dan kun je op de volgende manier gluurders en meeluisteraars ontmaskeren en buitensluiten.

Netflix-gluurders ontmaskeren

Ga in het startscherm van Netflix naar 'Account' en klik op 'Toegang en apparaten beheren'. Hier kun je zien welke apparaten allemaal toegang hebben tot je account. Staat er een onbekende tussen, dan is het wel duidelijk. Wil je met een schone lei beginnen, ga dan naar 'Account' en kies 'Uitloggen op alle apparaten'. Verander vervolgens je wachtwoord, zodat ongewenste meelifters niet opnieuw in kunnen loggen.

Spotify-verstekelingen overboord gooien

Ook in de Spotify-app kun je op zoek naar heimelijke meeluisteraars. Klik rechtsboven op het klokje en controleer of er nummers of albums in de afspeellijst staan waar bij jou geen belletje bij gaat rinkelen. Net als bij Netflix kun je controleren welke apparaten en apps toegang hebben tot jouw Spotify-account. Klik hiervoor bij de desktopversie op je profielfoto, kies 'Account' en kies bij 'Accountinstellingen' voor 'Apps'. Hier kun je onbekende apparaten blokkeren met de 'Toegang verwijderen'-functie.