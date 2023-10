De strijd tegen ruimteschroot: VS deelt voor het eerst een boete uit wegens nalatigheid

Het wordt drukker en drukker in de ruimte rondom onze planeet. Satellieten die over hun houdbaarheidsdatum heengaan, veranderen in ruimteschroot. Zij moeten op correcte wijze worden afgedankt, maar dat gebeurt lang niet altijd. De VS heeft nu voor het eerst een boete uitgedeeld in de strijd tegen ruimtepuin, schrijft de NOS.

Het ging mis bij de in 2002 gelanceerde EchoStar-7, die vorig jaar buiten gebruik werd gesteld. Eigenaar Dish ontdekte dat er niet meer voldoende brandstof aan boord was om hem in een veiligere, hogere baan te krijgen. In plaats van een hoogte van 300 kilometer, bereikte hij slechts 122 kilometer. Nu moet de satellietzender 150.000 dollar betalen.

Dit soort ruimteschroot levert problemen op voor andere satellieten en ruimtevaartuigen. Zelfs een miniem stukje ruimteafval kan door de enorme snelheden al grote schade aanrichten. Er zijn inmiddels naar schatting een half miljoen objecten van een centimeter doorsnee of groter.

Hiervan zijn zo'n 25.000 groter dan 10 centimeter – dit zijn bijvoorbeeld stukken van verongelukte satellieten, afgeworpen rakettrappen of door astronauten verloren apparatuur – die nauwkeurig gevolgd worden. Uiteindelijk stort veel van dit ruimteschroot neer op aarde. De afgelopen vijftig jaar is er elke dag wel een stuk ruimtepuin onze atmosfeer binnengekomen, volgens NASA.

Elon Musk heeft een vloot van Starlink ongeveer 4500 satellieten – hij bestuurt daarmee meer dan de helft van alle bestaande satellieten. En elke week lanceert hij zo'n veertig extra kunstmanen. Zijn doel is om maar liefst 42.000 satellieten rondom de aarde te laten zweven. Wetenschappers uitten al meermaals hun zorgen hierover. Ze wijzen op mogelijke veiligheidsproblemen en storingen van wetenschappelijke meetapparatuur.