Gratis iPhone-games laten beelden van Hamas-aanslagen zien: “Gebruik tijdelijk geen Angry Birds”

Kinderspelletjes op de iPhone bevatten beelden van aanslagen en ontvoeringen door terreurbeweging Hamas, omdat door een onbekende partij advertenties in zijn gekocht bij Apple. Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media adviseert om de games van de toestellen te halen.

'Apple draagt grote verantwoordelijkheid'

De klachten gaan over gratis games uit de Apple Store, zoals Angry Birds, Soccer Stars en Rummikub. Er is veel advertentieruimte beschikbaar in deze spellen, waar bedrijven flink voor willen betalen. Apple hoort te screenen op de inhoud van deze reclameblokken en 'draagt een grote verantwoordelijkheid' omdat zoveel kinderen jongeren het platform gebruiken, aldus directeur Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media in het AD. Het Amerikaanse bedrijf hoort hen te beschermen tegen ‘heftige beelden van aanslagen die niet voor hen bedoeld zijn’.

Het lijkt erop dat de advertenties zijn ingekocht door Israël of door een organisatie die pro-Israël is, omdat er onder andere beelden van ontvoerde kinderen te zien zijn en de teksten duidelijk anti-Hamas zijn. “Ik kan me niet voorstellen dat Apple hier niet van op de hoogte is. Heel kwalijk, wat mij betreft”, zegt Pardoen. Er zijn gewapende soldaten, ontploffingen en huilende, ontvoerde kinderen te zien op de beelden, met teksten als 'I want my daughter back'.

Propagandavideo's

Ook op YouTube (Kids) komen talloze filmpjes over de oorlog voorbij tijdens de kinderseries. “Ik hoorde van mensen die instructies zochten om een kast in elkaar te draaien, dat zij propagandavideo's kregen te zien. Het is een zeer opmerkelijke campagne”, zegt expert digitale media Tim Verheyden. “Google heeft in het verleden weleens ingegrepen bij dit soort beelden. De grote vraag is dus wat ze gaan doen met deze boodschap.”

“WAARSCHUWING - Tijdens het spelen van het spel Soccer star uit de AppStore krijgt mijn zoon van 7 beelden te zien van de aanslagen van HAMAS op 7 oktober en de dagen erna”, schrijft strafrechtadvocaat Job Knoester op X. In reactie hierop wordt een filmpje van de aanstootgevende beelden getoond die in het spel Angry Birds 2 voorbijkomen: