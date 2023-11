Oeps: astronauten laten tas achter in de ruimte. En die kun je zien met een verrekijker

Twee astronauten van het ISS maakten een ruimtewandeling rond hun ruimtestation. Daarbij lieten ze per ongeluk een gereedschapstas los. Die zweeft nu door de ruimte. En het mooie: met een simpele verrekijker kan je hem zien.

Het waren de astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara die tijdens hun tochtje door de ruimte de tas achterlieten. Die staat nu net iets helderder aan de hemel dan Uranus.

Wil je hem zien? Hij komt 2 tot 4 minuten eerder langs dan het ISS zelf en bevindt zich in ongeveer dezelfde baan. Daar blijft hij overigens niet lang. De tas valt al richting de Aarde en zal uiteindelijk verbranden in de dampkring.

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw