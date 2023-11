Computer in je oor: Xander de Buisonjé zet interactieve ‘oortjes’ in de markt

Zanger Xander de Buisonjé heeft het bedrijf Breggz opgericht en staat met zijn draadloze, op maat gemaakte in ear computers op CES in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld. Zijn inspiratie kwam uit optredens. “Ik wil dat de mensen horen wat ik hoor.”

Je kent ze vast wel, de 'oortjes' die artiesten gebruiken om het geluid van bijvoorbeeld de muziekband mee te krijgen tijdens een optreden. Deze oordopjes zitten met een draadje vast aan de zender, vaak een kastje dat vastgeplakt is met tape aan de rug.

“De geluidskwaliteit van die systemen is zo waanzinnig”, vertelt Xander de Buisonjé (50) tegen het AD. “Ik vroeg me geregeld af: waarom horen de mensen in de zaal niet hetzelfde? Wij artiesten hebben op maat gemaakte, gebruiksvriendelijke oortjes die niet bestaan voor de consumentenmarkt. Ze zijn alleen niet draadloos. Nóg niet.”

Breggz gaat daar verandering in brengen volgens De Buisonjé, die sinds 2020 samen met zijn compagnons aan de ontwikkeling van de draadloze in ear computers heeft gewerkt. Ze zijn met 1500 euro per set flink aan de prijs, maar toch wil hij bekende producten zoals de Apple AirPods de loef afsteken.

“Onze hearables sluiten volledig af, er is geen geluidslekkage. De kwaliteit van het geluid is fantastisch. Om een vergelijking te maken: in AirPods gaat een speaker van 20 cent, in onze versie gaat een speakerset van bijna 30 euro. En ons ontwerp is helemaal met de stem te bedienen. Er hoeft niet eerst een koppeling gemaakt te worden met een telefoon of app, alles gaat met de stem. Je kunt straks via je oor een Uber bestellen, een gesprek aannemen of afwijzen door te knikken of schudden met je hoofd, dit systeem is nieuw in de wereld”, legt de ex-Volumia!-zanger.

In januari presenteert Breggz de vinding op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Het prototype is er al, in het tweede kwartaal van 2024 moet het product op de markt zijn. Staan er straks inderdaad concertbezoekers in de Johan Cruijff Arena die niet langer klagen over de akoestiek?

“Dat hopen we wel, al zal dat nog wel even duren. Daarvoor moet speciale software ontwikkeld worden. Ik denk dat concertlocaties, artiesten en bedrijven als Mojo er blij mee zijn, want het maakt de beleving zeker beter. Als je 100 of 200 euro betaalt voor een kaartje, wil je ook graag het beste geluid”, besluit De Buisonjé. “Een artiest wil dat mensen naar je muziek luisteren zoals die bedoeld is en in de studio gemaakt is. Dat werd onze missie en die is onveranderd: ik wil dat de mensen horen wat ik hoor.”