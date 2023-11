Is het voor jou elk jaar weer een worsteling met het lege vel papier om een aardig sinterklaasgedicht te maken voor een vriend of familielid? Met de juiste prompt en gerichte vragen maakt ChatGPT een origineel sinterklaasgedicht voor jou in een handomdraai. AI-specialist Ruben Strootman vertelt welke teksten je precies moet invoeren om een persoonlijke rijm uit het programma te laten rollen.

Maar wat is ChatGPT eigenlijk? “Dat is een geavanceerde chatbot, aangedreven door kunstmatige intelligentie. Het is een zelflerend systeem dat zich blijft verbeteren doordat je hem gebruikt. Je kunt het zien als een digitale assistent die informatie opzoekt en analyseert om jouw vragen te beantwoorden”, legt Strootman uit in Het Parool.

De rol van uitstekende sinterklaasgedichtenschrijver

“Het begint allemaal met het geven van instructies aan ChatGPT. Want hoe beter je uitlegt wat je verwacht, hoe beter de output matcht met je wensen. Je tikt in de chat: ‘Jij bent de beste sinterklaasgedichtenschrijver en ik wil een sinterklaasgedicht voor mijn moeder schrijven.’ Vervolgens vraag je de bot: ‘Stel mij vijf vragen om het beste sinterklaasgedicht te schrijven voor mijn moeder.’”

ChatGPT gaat je vervolgens vijf vragen stellen. “Daar geef je zo precies mogelijk antwoord op. Je bedenkt dan niet zelf wat de chat nodig heeft, maar je laat het systeem dat bedenken. Daardoor komt er een veel gerichter sinterklaasgedicht uitrollen”, zegt de AI-specialist.

'Uniek en persoonlijk'

“Het model beschikt over zo veel data, dat de kans op twee identieke gedichten praktisch nul is. Wil je toch een nóg unieker en persoonlijker gedicht, geef ChatGPT dan instructies waarin je voorbeelden deelt van eerdere sinterklaasgedichten die je hebt geschreven.”

Strootman heeft de AI-tool 'Rijmpiet' gebouwd die volledig gericht is op het genereren van de beste sinterklaasgedichten. “Wij vieren met ons bedrijf Sinterklaas en houden een wedstrijd wie het beste sinterklaasgedicht kan schrijven met behulp van ChatGPT. Je kunt onze AI-tool downloaden als je de betaalde versie van ChatGPT hebt.”