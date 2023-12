Dit vrachtvliegtuig vloog zonder piloot aan boord

Een van 's werelds meest gebruikte vrachtvliegtuigen heeft voor het eerst een hele vlucht afgelegd zonder dat er iemand aan boord was.

De vlucht duurde in totaal ongeveer 12 minuten, vertrok vanaf Hollister Airport, in Noord-Californië, en werd uitgevoerd door Reliable Robotics, dat sinds 2019 werkt aan een semi-automatisch vliegsysteem waarbij het vliegtuig op afstand wordt bestuurd door een piloot, bericht CNN.

De operator op afstand – een echte piloot die gecertificeerd moet zijn om het vliegtuig precies te besturen alsof hij in de cockpit zit – stuurt commando’s naar het vliegtuig via gecodeerde satellietsignalen, maar bestuurt het vliegtuig niet in realtime en krijgt ook geen visuele feed van het vliegtuig zelf.

Elk commando dat naar het vliegtuig wordt gestuurd, bevat alle instructies die nodig zijn om te landen, zodat het vliegtuig altijd weet wat het moet doen, zelfs als de communicatie verloren gaat. “Je zou kunnen zeggen dat het vliegtuig autonoom is”, legt Rose uit. “Als je hem zegt niets anders te doen, of als je de communicatie wegvalt, zal hij het laatste doen wat je hem hebt opgedragen: de definitie van autonomie. Er is geen directe menselijke controle.”