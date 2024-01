Hoe hard vermindert het rijbereik van je elektrische auto of e-bike in deze vrieskou?

De elektrische auto is een geniale uitvinding. Er is alleen één nadeeltje: als het heel koud wordt, werkt de accu minder goed. Maar hoeveel effect heeft dat op je rijbereik in deze koude dagen?

Niet zoveel, zegt hoogleraar Materiaalchemie Moniek Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen tegen De Telegraaf. "Het effect bij de temperaturen van de afgelopen dagen is erg klein.” Wat meer energie kost, is wat de kou verder nog met zich meebrengt. "Ik zou, als ik een Tesla had, ook lekker de verwarming flink aandoen. Alleen dingen als verwarming kosten veel energie, dus dat is waar je een deel van je batterijvermogen verliest.”

Volgens Ruben Nienhuis van Autogroep Century kun je daardoor ongeveer 10 procent minder ver rijden. Maar het is geen echt groot probleem. "Het vriespunt van de vloeistof in de batterij ligt heel laag. In Nederland is de kans daarom heel klein dat een elektrische auto niet start of dat een batterij zelfs bevriest.”

Wil je wat energie besparen, dan heeft Nienhuis nog wel een paar tips. "Verwarm de auto terwijl deze nog is aangesloten op het laadstation, zodat de batterij niet extra energie hoeft te gebruiken. Ook geven wij altijd als advies om stoelverwarming te gebruiken. Verwarm de stoelen in plaats het hele interieur, om energie te besparen.”