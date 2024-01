Apple komt Brussel tegemoet om zorgen over contactloos betalen

Apple heeft Brussel toezeggingen gedaan in het kader van een onderzoek door de Europese Commissie naar het schenden van concurrentieregels. Volgens de Commissie heeft het Amerikaanse bedrijf namelijk "aanzienlijke marktmacht" met Apple Pay, waarmee mensen contactloos kunnen betalen met hun iPhone of iPad. Met de toezeggingen wil Apple tegemoetkomen aan de zorgen van de Commissie en een boete voorkomen.

Apple wil nu externe betalingsbedrijven toelaten. Die toegang wordt voor een periode van tien jaar verleend. Ook wordt het voor Europese consumenten mogelijk om een andere 'mobiele portemonnee' dan Apple Pay in te stellen als standaardoptie.

Door het onderzoek hing Apple een flinke boete boven het hoofd, die kon oplopen tot 10 procent van de jaaromzet en zou dan worden opgelegd aan een van de waardevolste bedrijven van de wereld. Centraal in het onderzoek stond de zogeheten NFC-chip, die contactloos betalen mogelijk maakt. Die was voorheen voorbehouden aan de eigen betaalsoftware van Apple, Apple Pay dus. De Europese Commissie constateerde in 2022 dat het bedrijf daarmee mogelijk Europese concurrentieregels overtrad. Zo zou Apple andere betalingsbedrijven zoals banken en het veelgebruikte PayPal buitensluiten.

De Europese Commissie vraagt andere bedrijven en organisaties uit de markt nu om een terugkoppeling op de voorstellen die Apple heeft gedaan.