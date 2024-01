Tips om je smartphonegebruik terug te dringen

De gemiddelde Nederlander pakt zijn telefoon 264 keer per dag op. We klikken en scrollen zo'n 2,5 uur op de smartphone, en kijken dagelijks in totaal 5,5 uur naar verschillende schermen. Wil je je telefoongebruik terugdringen? Dan helpen deze praktische tips.

Uiteraard is de meest voor de hand liggende manier om te minderen met de smartphone om er simpelweg minder naar te grijpen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: apps zijn er een meester in om je te verleiden met pushberichten en algoritmische feeds.

Bewustwording

Het is zaak om je hier meer bewust van te worden door in de instellingen te duiken. "Zowel iPhones als Android-telefoons hebben een scherm in het instellingenmenu waarin je kunt bekijken hoelang per dag je met bepaalde apps bezig bent", legt smartphone-expert Friso Weijers van techsite Tweakers uit op NU.nl.

"Je hebt bijvoorbeeld een Focus-modus waarmee je notificaties kunt uitzetten om niet gestoord te worden", vertelt Weijers. "Die kan eventueel worden gekoppeld aan je bedtijd, zodat je toestel 's nachts automatisch stil blijft." Op iOS vind je deze optie onder 'Instellingen' en 'Focus'. Bij Android moet je bij instellingen navigeren naar 'Digitaal welzijn'.

Extremere maatregelen

Als dat niet voldoende helpt, is er grover geschut. "Zowel met iPhones als met Android-telefoons kun je dagelijkse tijdslimieten instellen voor apps." Op iPhone doe je dat bij de instellingen onder 'Schermtijd', gevolgd door 'Applimieten'. Bij Android kijk je bij 'Digitaal welzijn' binnen de Instellingen-app.

Met één druk op de knop kun je de apps na de tijdslimiet weer activeren. Je kunt natuurlijk ook een huisgenoot vragen om een wachtwoord in te stellen. Je kunt dan de telefoon niet meer na de ingestelde gebruikstijd gebruiken, tenzij die persoon je daarbij helpt. "Uiteindelijk zal de effectiviteit vooral afhangen van je eigen discipline", besluit Weijers.