‘Autobesitas’: wagens worden elk jaar een halve centimeter breder

Auto's worden almaar groter. Transport & Environment, een koepel van Europese organisaties die zich inzetten voor duurzaam vervoer, heeft de 100 best verkochte auto’s in Europa opgemeten. Daaruit blijkt dat die in 2018 een gemiddelde breedte hadden van 177,8 cm. In 2023 was dat gestegen naar 180,3 cm. Kortom: 2,5 cm breder in 5 jaar, een halve centimeter per jaar.

Een evolutie die al langer aan de gang is, zo toonde ook een eerder onderzoek van de International Council on Clean Transportation (ICCT) aan. De gemiddelde breedte van alle nieuw ingeschreven wagens in Europa in 2001 was 170,5 cm. In 2020 was dat gestegen naar 180,2 cm.