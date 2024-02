De 3D bril van Apple: wat hij kan en wat hij niet kan

De eerste echte 3D bril van Apple is er. De Apple Vision Pro is een mixed-reality headset die digitale informatie in de echte wereld plaatst en een nieuwe manier van interactie met technologie biedt. Het apparaat is ontworpen om naadloos te integreren in het dagelijks leven en biedt een scala aan mogelijkheden, maar heeft ook zijn beperkingen.

Wat het apparaat kan

Ruimtelijk computergebruik : De Vision Pro stelt gebruikers in staat om apps en informatie in hun fysieke omgeving te plaatsen, waardoor een nieuwe dimensie van interactie ontstaat.

: De Vision Pro stelt gebruikers in staat om apps en informatie in hun fysieke omgeving te plaatsen, waardoor een nieuwe dimensie van interactie ontstaat. Intuïtieve navigatie : Gebruikers kunnen navigeren door naar apps te kijken en in de lucht te knijpen om te selecteren, wat een handsfree ervaring biedt.

: Gebruikers kunnen navigeren door naar apps te kijken en in de lucht te knijpen om te selecteren, wat een handsfree ervaring biedt. Virtuele werkruimtes : Het apparaat maakt het mogelijk om met meerdere virtuele schermen te werken, wat de productiviteit kan verhogen.

: Het apparaat maakt het mogelijk om met meerdere virtuele schermen te werken, wat de productiviteit kan verhogen. Entertainment : Gebruikers kunnen films kijken in een virtuele thuisbioscoop en genieten van ruimtelijke audio.

: Gebruikers kunnen films kijken in een virtuele thuisbioscoop en genieten van ruimtelijke audio. Communicatie : De Vision Pro biedt een 3D virtuele stand-in voor videogesprekken via FaceTime, hoewel deze functie nog in bèta is.

: De Vision Pro biedt een 3D virtuele stand-in voor videogesprekken via FaceTime, hoewel deze functie nog in bèta is. Content creatie : Het apparaat maakt het mogelijk om 3D-foto's en -video's te maken zonder handen te gebruiken.

: Het apparaat maakt het mogelijk om 3D-foto's en -video's te maken zonder handen te gebruiken. Koken: Met de Vision Pro kunnen gebruikers recepten en timers in hun keuken plaatsen, wat het kookproces kan vergemakkelijken.

Wat het apparaat niet kan

Prijs : Met een prijskaartje van $3.500 is de Vision Pro niet toegankelijk voor iedereen.

: Met een prijskaartje van $3.500 is de Vision Pro niet toegankelijk voor iedereen. Gewicht : Het apparaat is relatief zwaar, wat het comfort kan beïnvloeden.

: Het apparaat is relatief zwaar, wat het comfort kan beïnvloeden. Batterijduur : De batterij moet elke twee tot drie uur worden opgeladen.

: De batterij moet elke twee tot drie uur worden opgeladen. Compatibiliteit met brillen : De Vision Pro is niet ontworpen om over een bril te dragen, hoewel er speciale optische inserts beschikbaar zijn.

: De Vision Pro is niet ontworpen om over een bril te dragen, hoewel er speciale optische inserts beschikbaar zijn. Beperkingen in communicatie : De virtuele stand-in voor videogesprekken kan als onnatuurlijk worden ervaren.

: De virtuele stand-in voor videogesprekken kan als onnatuurlijk worden ervaren. Beperkte app-ondersteuning: Niet alle apps zijn beschikbaar of geoptimaliseerd voor de Vision Pro.

De Apple Vision Pro is een indrukwekkend stuk technologie dat de manier waarop we met onze omgeving en digitale content omgaan kan veranderen. Het biedt een glimp van de toekomst van persoonlijke computing, maar de hoge prijs en enkele technische beperkingen betekenen dat het voorlopig wellicht meer een nicheproduct blijft dan een mainstream gadget. Nog een paar jaar wachten is verstandiger dan hem kopen