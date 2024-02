Betalen met iDeal wordt nog eenvoudiger

Betaalsysteem iDEAL gaat veranderen. Wie wat koopt bij een webshop kan in april gebruik gaan maken van nieuwe mogelijkheden als het opslaan van je rekening en bezorggegevens. Met dit soort vernieuwingen wil de organisatie achter iDEAL het betaalproces nog sneller maken. In de toekomst moet het voor consumenten ook mogelijk worden om later of in delen te betalen.

De organisatie heeft bekendgemaakt dat de meer dan 300.000 aangesloten webwinkels nu al kunnen beginnen met het overgaan naar het 'nieuwe iDEAL'. In april komt er ook nog een grote consumentencampagne. Ergens in die maand kunnen de webwinkels de eerste nieuwe opties ook echt gaan aanbieden.

Dit "betekent het einde van het herhaaldelijk invoeren van gegevens bij onlineaankopen", zegt Amos Kater, bestuurder bij iDEAL. Hij benadrukt dat dat de vernieuwingen niet ten koste zullen gaan van de privacy. Klantgegevens zullen centraal worden opgeslagen.

iDEAL bestaat sinds 2005 en telt inmiddels meer dan 1 miljard transacties per jaar. Het systeem was jarenlang in handen van de drie Nederlandse grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO.

Vorig jaar is iDEAL overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Dat samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit verschillende Europese landen wil iDEAL de basis maken van een nieuwe digitale portemonnee genaamd Wero, die op termijn ook iDEAL moet gaan vervangen.