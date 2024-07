Hoe Fred van der Weij de Airfryer uitvond

Fred van der Weij kwam op het idee om een airfryer te ontwikkelen vanuit een verlangen om gezonder te kunnen frituren zonder het gebruik van grote hoeveelheden olie.

Het idee ontstond in 2005 tijdens een gesprek met zijn buurman, waarin ze bespraken hoe fijn het zou zijn om friet te kunnen bakken zonder vet, maar met dezelfde smaak en textuur als traditioneel gefrituurde friet.

Ovenfriet was al een bestaande optie, maar deze duurde te lang en vereiste tussentijds omdraaien, wat niet ideaal was voor de smaak en gebruiksgemak.

Van der Weij wilde een apparaat ontwikkelen dat snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk was, en dat bovendien de beste kwaliteit voedsel kon bereiden.

Hij begon te experimenteren in zijn werkplaats in Flevoland en werkte aan verschillende prototypes. Uiteindelijk ontwikkelde hij een werkend prototype dat gebruikmaakte van hete lucht om voedsel snel en gelijkmatig te bereiden, zonder dat het uitdroogde zoals bij traditionele ovens vaak het geval is.

Zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen leidden uiteindelijk tot de uitvinding van de airfryer, een apparaat dat wereldwijd populair werd en de manier waarop we koken revolutionair veranderde.

Met zijn werkende prototype ging Fred van der Weij op zoek naar interesse vanuit de industrie. Philips , een groot elektronicabedrijf, toonde al snel interesse in zijn uitvinding. Ze hadden zelf al geprobeerd een soortgelijk product te ontwikkelen, maar zonder succes. Philips nam in 2015 de licentie over van Van der Weij en begon met de massaproductie van de Airfryer. Dit bleek een gouden zet; wereldwijd zijn inmiddels ruim 900 miljoen Airfryers verkocht.

Het pad naar succes was niet zonder obstakels. Fred van der Weij stond op het punt failliet te gaan tijdens zijn zoektocht naar de perfecte heteluchtfriteuse. Hij en zijn familie moesten zelfs hun huis te koop zetten om de ontwikkeling van de Airfryer te kunnen financieren. Ondanks deze tegenslagen bleef Van der Weij vastberaden en bleef hij werken aan zijn droom.