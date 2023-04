Twee Vlaamse vrekken geven vele tips om te besparen: de truc met het ijsje en de wc-rol

De Nederlandse gierigaard is voorbijgestreefd door twee blije bezuinigingsbelgen. 'Vrolijke vrekken' Ewoud Huysmans (36) en Kristof Bogaerts (37) doen in hun podcast een boekje open over creatief geld besparen, gebracht met humor en zelfspot.

Belgen zijn dom en Nederlanders zijn gierig. Tenminste, als we alle flauwe moppen moeten geloven. Huysmans gelooft niet in deze stereotyperingen. “Er is geen verschil meer, denk ik. Misschien dat Belgen vroeger wat beschaamder waren om toe te geven dat ze geld bespaarden. Daar liep je niet mee te koop. Nederlanders maakten er blijkbaar geen geheim van.”

Belgen generen zich niet meer

“Door de inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen, is er wat veranderd. Op ons dagelijks werk op de onlineredactie van dagblad Het Nieuwsblad zien we dat artikelen die gaan over prijzen, supermarkten, boodschappen en noem maar op, worden gevreten. Vreemd is dat niet als je door je energierekening nauwelijks nog rond kan komen”, zegt Bogaerts in gesprek met De Telegraaf.

De blije bezuinigers schreven een boek over besparen. Ook in hun podcast komen allerhande bespaartips langs. De topics zijn zeer gevarieerd. “Dat kan van alles zijn, als het ons maar raakt. Het gaat van pannenkoekenmix tot beleggen op de beurs. We zoeken dingen uit en geven aan dat je door een paar simpele dingen te veranderen in je uitgaven echt veel geld kunt besparen”, vertelt Huysmans.

Hello Fresh belachelijk duur

“We hebben een keer uitgezocht of het nou klopt dat die voedselpakketten van Hello Fresh ervoor zorgen dat je geld bespaart. Ik heb die pakketten besteld en Ewoud is dezelfde ingrediënten los gaan kopen. De recepten hebben we van de website van Hello Fresh gehaald. Wat bleek: Hello Fresh was 89 procent duurder!

De schrandere schrapers komen in elke aflevering van hun podcast met een 'Vrextreme-tip' op de proppen, die meestal is ingestuurd is door een luisteraar. Zo zal het bestellen van een ijsje (als het ooit nog eens weer zomer wordt) nooit meer hetzelfde zijn, net als een toiletbezoek.

De truc met het ijsje en de wc-rol

“Wie een ijsje met één bolletje bestelt, zal merken dat dat bolletje aanzienlijk groter is dan het eerste bolletje op het ijsje van iemand die twee bolletjes op zijn hoorntje heeft. Tip: bestel één bolletje en zeg als je het ijsje in handen krijgt: ’Oh, doe me er toch maar twee’. Meer ijs voor hetzelfde geld!” zegt de ene vrolijke vrek.

Ook drukken de echte zuinigerds de wc-rol even in voor ze hem ophangen. “Een beetje vrek weet dat een niet perfect rond cilindertje minder goed rolt. ’Bijgevolg zal er minder achteloos papier worden verspild'”, besluit de ander.