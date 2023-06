Zonnepanelen op caravans en campers zijn populair: waar moet je op letten en wat kost het?

Wat is er mooier dan de straat uitrijden richting de zon met de halve huisraad achterin en met alle vrijheid van de wereld om te gaan en staan waar je wilt? Met zonnepanelen op het dak van je caravan of camper ben je nog onafhankelijker tijdens de vakantiereis, én duurzaam.

“Je creëert een extra stukje autonomie, aangezien je minder afhankelijk bent van de stroomaansluiting op de camping of kampeerplaats”, zegt de Belgische installateur Ignace Coudron tegen HLN. “Daarnaast speelt ook het energiebewustzijn een belangrijke rol. Eigenaars van een mobilhome of caravan brengen graag tijd door in de natuur. Ze zijn bewust bezig met hun energieverbruik en springen bijvoorbeeld ook spaarzaam om met water. Dan is er ook nog een technisch aspect: de koppeling aan een zonnepaneel bevordert de gezondheid van de batterij.”

Hoeveel panelen?

Is één zonnepaneel genoeg en voor welke capaciteit kies je? Dit hangt er uiteraard van af hoeveel stroom je nodig hebt op vakantie. Vermenigvuldig het vermogen (in watt) van de elektrische apparaten met het aantal uren dat je ze denkt te gebruiken. De som hiervan moet overeenkomen met de opbrengst van de panelen. “Wil je bijvoorbeeld ook de elektrische fiets via de batterij opladen, dan zijn al snel twee panelen vereist”, zegt Coudron.

De prijs

Het kost ongeveer 750 tot 1250 euro om een zonnepaneel, inclusief montage en alles erop en eraan te laten installeren op de camper of caravan, zegt de installateur. Het is naast de klassieke panelen ook mogelijk om opvouwbare units te kopen. Deze hoeven niet vast op het dak te worden gemonteerd. Ze zijn makkelijk op te vouwen en op te bergen en zijn geschikt voor mobiel gebruik bij daktenten of andere tijdelijke installaties.