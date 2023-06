Wat is de alcohollimiet op de fiets en voor voetgangers, en kun je een boete krijgen of erger?

Het is algemeen bekend dat je niet meer dan 0,5 promille alcohol in je bloed mag hebben, wanneer je achter het stuur kruipt. Maar hoe zit dat eigenlijk met fietsers en voetgangers? Kun je een blaastest krijgen na een feestje als je naar huis fietst?

Een promillage van 0,5 (zo'n twee glazen drank) is de grens voor iedereen die aan het verkeer deelneemt, of je nu een auto gaat besturen, naar huis fietst na een feestje of het paard neemt. Voor voetgangers (of lopend met de fiets of paardteugels in de hand) geldt dit niet. Wel kan de politie ingrijpen wanneer een voetganger een gevaar vormt voor zichzelf of andere weggebruikers. Ook kun je als voetganger een boete krijgen voor dronkenschap.

In de praktijk zijn er nauwelijks blaascontroles op de openbare weg voor fietsers, maar ze komen wel voor. Is er sprake van een ongeval en komt de politie in actie, dan zul je wel moeten blazen als fietser. Je kunt een bekeuring en een rijverbod voor fietsen onder invloed krijgen, maar de politie mag je autorijbewijs niet innemen.

De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete, dit is minimaal 200 euro. Bij gevaarlijk rijgedrag kan de straf flink hoger uitvallen. Je kunt ook zwaarder worden gestraft wanneer je als dronken fietser een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij iemand zwaar gewond raakt of overlijdt.