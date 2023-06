Wat is de beste manier om je deurmat schoon te maken?

Veel mensen hebben een deurmat liggen om te voorkomen dat vuil van buiten via de schoenen het huis inkomt. Maar op den duur is zo'n welkomstmat natuurlijk smerig. Af en toe uitkloppen, dat doet iedereen wel, maar hoe maak je verschillende soorten deurmatten grondig schoon?

Textiele deurmat

Veel matten zijn gemaakt van stof of een ander soort textiel. Klop deze eerst op grootmoeders wijze buiten uit met een mattenklopper of tegen een muurtje. Het gros van de rommel en stof krijg je er zo al uit. Met een stofzuiger en de borstel op tapijtstand verwijder je het dieperliggende vuil. Nu is het tijd voor de natte reiniging. De meeste textiele matten kunnen prima in de wasmachine op 40 graden.

Als de deurmat niet in de wasmachine mag, dan kun je de stoom- of tapijtreiniger erop loslaten. Is die niet in je schoonmaakarsenaal te vinden, dan kun je een handwasje overwegen. Laat de mat nadien goed drogen (tegen schimmel), maar kijk uit met felle zon (verkleuring van de mat).

Kokosmat

De kokosmat is te herkennen aan zijn lichtbruine kleur en zijn harde, groffe haren die doen denken aan een bezem. Hij is erg effectief als voetenveger, maar is lastig schoon te maken. Stap één is om de mat eens goed uit te kloppen en daarna met de stofzuiger schoon te maken. Moeilijke vlekken haal je er het beste uit door stevig te schrobben met een oplossing van azijn en lauwwarm water.

Rubberen of nylon deurmat

Rubberen deurmatten hebben weinig onderhoud nodig. Alle vuil valt er makkelijk doorheen, dus als je de mat op z'n kop houdt en daarna met een borstel of natte doek schoonmaakt, dan is de meeste troep al verdwenen. Met de tuinslang spoel je het meest hardnekkige vuil eraf. Let op met schoonmaakproducten op oliebasis. Die kunnen lelijke vlekken maken op rubberen of nylon deurmatten.