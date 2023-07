Last van je darmen? Met deze 6 tips van een darmspecialist worden ze weer gezond

Veel mensen hebben weleens last van hun darmen. Het kan komen door iets wat je gegeten hebt of door stress prof. Darmspecialist Heiko De Schepper uit, werkzaam in het UZA, komt met zes adviezen waardoor je darmen optimaal functioneren.

1. Eet voldoende vezels

“De truc is om voldoende vezels te eten om een gezonde stoelgang te hebben, maar ook niet te veel om te vermijden dat er overmatige bacteriële fermentatie plaatsvindt, met gasvorming en klachten tot gevolg", legt De Schepper uit aan HLN. "Over het algemeen wordt zo’n 25 tot 30 gram vezels per dag geadviseerd."

2. Eet niet te veel en niet te snel

“Soms is het niet zozeer wat je eet, maar hoe je eet. Door je spijsverteringsstelsel geleidelijk en zonder al te veel druk te belasten, kun je maaltijden aangenamer maken. Vermijd dus (te) grote of zware maaltijden en eet niet te snel."

3. Drink genoeg water

“Drink voldoende water bij en tussen je maaltijden. Dat kan de vertering vergemakkelijken en helpt om de stoelgang vorm te geven, zeker in combinatie met oplosbare vezels.”

4. Zorg dat je geen stress hebt

“Het kan ook helpen om psychische stress tijdens het eten te vermijden. Stress is een extra belasting voor een prikkelbare darm en kan ervoor zorgen dat je zenuwbanen nog meer overspannen raken dan al het geval is.”

5. Vermijd bepaalde voeding

Volgens de arts kun je het beste rustig aan doen met koffie, alcohol en koolzuurhoudende drank. “Reduceer gashoudende dranken. Het gas dat je hierbij inslikt wordt deels terug opgeboerd, maar zal ook deels zijn weg vinden naar de rest van het maag-darmstelsel, om daar het progressief opblazen en uitzetten van de darm te vergemakkelijken.”

6. Eet niet te veel fruit

Grote hoeveelheden fruit zijn niet aan te raden, vanwege de fruitsuikers. “Heb je veel van deze suikers in één keer opgenomen, dan gaat je bloedsuikerspiegel pieken en heb je een hoop calorieën binnen. Bovendien bevatten heel wat fruitsoorten FODMAP’s, die door fermentatie tot een opgeblazen gevoel, buikpijn en stoelgangproblemen kunnen leiden."