Zorg dat je deze spullen uit de auto haalt bij heet weer

Het is volop zomer, de zon schijnt op z'n felst. Je moet daarom uitkijken dat je een aantal spullen niet in je geparkeerde auto laat liggen. Niet alleen omdat ze gestolen kunnen worden, maar ook vanwege batterijfalen, brand- en ontploffingsgevaar.

Elektronica

Laten we beginnen bij de elektronica. Ligt een apparaat met interne accu meer dan twee uur in een extreem hete auto, dan kan de levensduur van de batterij voorgoed zijn verkort. Maar ook andere delen van navigatieapparaten, powerbanks, tablets, laptops en smartphones, zoals het lcd-scherm en de plastic behuizing, kunnen kapot gaan. De lijm die alles bij elkaar houdt, kan zelfs gaan smelten, met alle gevolgen van dien.

Aanstekers en spuitbussen

Heeft de bestuurder of een passagier de vervelende gewoonte om te roken, dan is het goed mogelijk dat er aanstekers rondzwerven in de auto. Zorg dat ze tijdens hete dagen niet meer in de wagen te vinden zijn, zeker niet in het directe zonlicht. De gasaansteker kan exploderen en brand veroorzaken. Hetzelfde geldt voor deodorant en andere spuitbussen.

Blikjes, flesjes en brillen op sterkte

Het is dorstig weer, dus kun je maar beter voldoende vocht tot je nemen. Let daarbij wel op dat blikjes drinken niet vol in de zon in de auto blijven liggen, want die kunnen exploderen. Flesjes water kunnen als een vergrootglas werken voor de zonnestralen en zodoende brand veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de brillenglazen van een bril die achterblijft op het dashboard.