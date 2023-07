Mag je bij noodweer parkeren op de vluchtstrook?

Automobilisten, zeker als ze niet zo veel rijden, vinden een hevige regen- of hagelbui soms zo eng dat ze hun auto op de vluchtstrook parkeren. Dat lijkt misschien een veilige, voorzichtige keus, maar eigenlijk mag het niet.

Rijkswaterstaat zegt dat de vluchtstrook volgens de wet alleen bedoeld is voor noodgevallen, zoals pech of wanneer je onwel wordt. "Stilstaan op de vluchtstrook brengt ook gevaren met zich mee. Door de regen ben je slecht zichtbaar en andere weggebruikers verwachten niet dat er auto’s op de vluchtstrook stilstaan. Daarnaast kan het zijn dat er al iemand staat, bijvoorbeeld omdat hij pech heeft of omdat er iemand onwel is geworden. Ook dat kan weer gevaarlijke situaties opleveren.” Volgens Rijkswaterstaat kun je beter voorzichtig doorrijden tot je bij een parkeerplaats bent.

De ANWB denkt daar anders over, maar gaat daarmee tegen de wet in. "Wanneer weggebruikers door extreem weer niet meer in staat zijn hun voertuig goed te besturen - vanwege bijvoorbeeld geen zicht op de weg - is net als bij pech of onwel worden uitwijken naar de vluchtstrook de beste keuze”, zegt een woordvoerder.

De politie benadrukt ook dat je niet mag stilstaan op de vluchtstrook bij slecht weer, maar laat wel weten dat je geen bekeuring krijgt, mits de situatie echt te onveilig is om door te rijden.

Je kunt natuurlijk ook even op Buienradar kijken en niet de weg opgaan als het heel slecht weer wordt.