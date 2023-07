Je kunt je kostbare groene ei zomaar kwijt zijn: Politie waarschuwt voor barbecuedieven

De avonden zijn zwoel, het vlees ligt in de marinade en de schoolvakanties beginnen overal in Nederland. Kortom, we zitten middenin het barbecueseizoen. Helaas zijn er gluiperige sujetten die hier een stokje voor willen steken. De politie waarschuwt ons dan ook voor 'barbecuedieven'.

Staande barbecues zijn al voor een paar tientjes te koop bij discountstores. Maar als je wilt, kun je financieel totaal uit de bocht vliegen met de aanschaf van een buitenkeuken of trendy kookei. Zo is het populaire, peperdure merk Big Green Egg niet alleen geliefd bij fervente vleesbakkers, maar ook bij het dievengilde.

Exemplaren kosten in de winkel tussen de 700 en 4000 euro, dus laat ze niet de hele nacht onbewaakt afkoelen in de tuin, waarschuwt de politie Nieuwegein. “Er lijkt een trend zichtbaar in Nieuwegein waarbij dure BBQ's zoals van het merk Green Egg worden gestolen. Ondanks het gewicht vormt dit geen belemmering voor diefstal. Wees extra alert nu veel mensen op vakantie zijn”, schrijven ze op Instagram.

Berg de barbecue dus op na gebruik, of keten hem ergens aan vast.