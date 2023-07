Dit moet je doen als je kat of hond wordt gestoken door een bij of wesp

Bijen zijn hun stuifmeelrondes langs de bloemen aan het doen, en ook de wespen laten zich steeds meer zien in de tuin en op het terras. Het is vervelend als je wordt gestoken, maar wat moet je eigenlijk doen als je huisdier is aangevallen door een wesp of bij?

Is je huisdier gestoken door een bij, dan is de angel waarschijnlijk achtergebleven in zijn lijf en zul je deze er dus uit moeten halen. Gebruik hiervoor een nagel, bankpas of bot mes en doe dit met een zijwaartse beweging. Laat een pincet achterwege, want daarmee druk je alleen maar meer gif uit de angel in het lichaam van het arme dier. Koel na de extractie de omgeving van de steek met wat ijsblokjes in een handdoek of houd er een koelelement tegenaan.

Wanneer het dier niet in zijn lijf, staart of poten, maar in zijn bek of keel is gestoken, moet je direct naar de dierenarts gaan. De tong of keel kan hierdoor namelijk zo erg opzwellen, dat het dier in ademnood komt. De arts geeft dan mogelijk een prik om de zwelling te verminderen.

Voorkomen is beter dan genezen. Geef je huisdier daarom in de zomer bij voorkeur geen eten buiten de deur. Bijen en wespen houden niet alleen van zoetigheid, maar ook van vlees. Een kauwbot trekt ook insecten aan. Voor je het weet wordt je hond tijdens het kauwen in zijn bek gestoken.