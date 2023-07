Je kunt je koelkast beter open laten staan dan hem steeds open en dicht doen

Vaker dan je denkt doe je de koelkast meermaals open en dicht achter elkaar. Bijvoorbeeld tijdens het koken: je pakt wat groente, dan nog maar een tomaat en misschien ook nog een eitje erdoor, voor je het weet heb je de koelkast zeker vijf keer open en dicht gedaan. Dan kun je hem dus beter open laten.

Dat komt doordat er turbulentie ontstaat in de koelkast. Door het steeds open en dicht doen stroomt de koelkast veel sneller vol met warme en vochtige lucht dan wanneer je hem open laat staan. Dan is de luchtstroom veel minder sterk en hoeft de koelkast dus niet zo hard te werken om de boel koel te houden.

Let wel op dat je de koelkast rustig open doet. Geef je de deur een flinke zwaai dan komt er alsnog een hevige luchtstroom op gang. Het beste is dus langzaam de deur opendoen, dan alles eruit pakken wat je nodig hebt en hem dan weer dicht doen. De koelkast echt lang open laten staan is natuurlijk nooit een goed idee.