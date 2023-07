11 redenen om WD-40 siliconenspray in huis te hebben

Bijna iedereen heeft wel een geel-blauw busje WD-40 met rode dop in huis. De kruipolie-spray staat bekend om zijn veelzijdigheid. Zit iets vast, piept of kraakt het? Een paar keer spuiten en alles loopt weer op rolletjes. Maar er zijn nog veel meer redenen om het busje erbij te pakken.

Voorkom roest

Roest is op allerlei manieren weg te halen, maar liever zorg je dat het helemaal niet ontstaat. Spray daarom wat WD-40 op een doekje, smeer de metalen onderdelen binnen- en buitenshuis in en neem ze af. Ook de auto kun je hiermee roestvrij houden.

Verwijder roest

Is er al sprake van roestvorming? Geen zorgen, spray het metaal in en poets met een spons of doekje de boel weer schoon.

Repareer piepende of krakende deuren

Vroeg of laat zullen de deurscharnieren geluid gaan produceren, en dat kan aardig op de zenuwen gaan werken. Spuit daarom wat kruipolie tussen de scharnieren, open en sluit de deur een paar keer om de olie goed in te laten trekken, en klaar is Kees. Haal de overtollige olie nadien weg met keukenrol of een poetsdoekje.

Verwijder vlekken, verf en nagellak

Met een beetje WD-40 of vergelijkbare siliconenspray op een keukendoek kun je heel eenvoudig vlekken van de muur of houten oppervlakken verwijderen. Zijn de vlekken erg hardnekkig, dan kun je ook een staalwollen spons gebruiken, maar let op dat je het materiaal niet beschadigd. Op dezelfde manier verwijder je verf- en nagellakresten.

Verwijder stickers en kauwgom

Stickers haal je weg door er wat kruipolie overheen te sprayen en de sticker vervolgens langzaam los te trekken. Daarna kun je een oude doek of keukenpapier (met WD-40) gebruiken om de laatste stickerresten weg te halen. Zit er kauwgom in het tapijt? Spray wat olie eroverheen en wrijf met een doekje het kleverige goedje eruit. Herhaal dit enkele malen en de kauwgomvlek verdwijnt uiteindelijk helemaal.

Laat sloten en kledingritsen weer goed werken

Zit je te hannesen met het open- en dichtdraaien van een slot? Dan is het de hoogste tijd om de siliconenspray erbij te pakken. Een klein spuitje, een paar keer draaien met de sleutel en neem vervolgens de overtollige olie af met een doekje; een kind kan de was doen. Hetzelfde trucje kun je uithalen met een stroeve of vastzittende rits.

Maak de kookplaat schoon

Zelfs vieze, aangekoekte vetresten op je kookplaat verdwijnen zonder moeite met wat hulp van het geel-blauwe busje. Laat het even intrekken en daarna is het makkelijk schoon te maken met een doekje of stalen zeepspons.

Let op: ga voorzichtig te werk, overdadige hoeveelheden siliconenspray en te hard poetsen kunnen schade aanrichten aan het materiaal. Was na gebruik je handen grondig.