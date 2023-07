Op deze manier zit je tuin vol met lieveheersbeestjes (en de bladluizen zijn opeens verdwenen)

Wie wordt er nou niet blij van de aanblik van een lieveheersbeestje in de tuin. Het schattige rode diertje met zwarte stippen heeft een duidelijke voorkeur voor bepaalde planten, bomen en kruiden. Met de volgende tips lok je de beestjes naar je toe deze zomer. En ze zijn nog nuttig ook!

Als je het snoetje van een lieveheersbeestje van heel dichtbij onder een microscoop bekijkt, dan is het helemaal niet zo'n schattige verschijning meer. Dan zie je ineens hoe het roofzuchtige insect gemiddeld zo'n 5000 bladluizen tussen zijn kaken vermorzelt tijdens zijn leven. Laten we dus maar niet zover inzoomen en de planten en bomen opsommen waar al deze bladluizen op afkomen.

Bomen en planten

De vlinderstruik, linde, appelboom, brandnetel, distels, munt, Oost-Indische kers, rozen en vlier krijgen in het voorjaar al vroeg te maken met luizen. Als lieveheersbeestjes in het voorjaar wakker worden uit hun winterslaap, dan kunnen ze hun lol niet op.

Kruiden

Lieveheersbeestjes verorberen ook graag de pollen van allerlei tuinkruiden. Ze zijn bijvoorbeeld dol op dille, knoflook, munt, bieslook en de mosterdplant. Maar de pollen van klaprozen en paardenbloemen, en de bladluizen die erop rondlopen, gaan er ook goed in.

Nectar

De honger van een lieveheersbeestje is groot. Zo groot, dat er naast alle pollen en bladluizen nog flink wat ruimte over is voor nectar. Het mooie van nectarplanten is dat ze ook bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. Zo wordt je tuin een prachtig levendig geheel. Kies bijvoorbeeld voor een vlinderstruik, fuchsia of kattenkruid. Deze struiken produceren veel suikerrijke nectar en staan geweldig mooi in je tuin.