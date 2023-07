Hoe maak je een hele vieze airfryer weer blinkend schoon?

De airfryer heeft de afgelopen jaren in steeds meer keukens een prominente positie weten te bemachtigen. Allerlei soorten voedsel passen in het mandje, er hoeft geen olie of boter bij, en voor je het weet zijn je krieltjes, bitterballen, vlees of groente gaar. Maar hoe krijg je dat apparaat goed schoon?

In een ideale wereld week je elke keer na gebruik het mandje en de bak waar het mandje inzit (of de filterplaat) vijf tot tien minuten in een sopje van water en zeep, waarna je eenvoudig met een sponsje de vettige troep eraf haalt. Nog even naspoelen met water en klaar is Kees.

Grote truc

Helaas zetten vele airfryer-fanatiekelingen het apparaat na de kookbeurt weg zonder er verder naar om te kijken. Er ontstaat dan een flinke aangekoekte laag vettige etensresten, die met geen mogelijkheid meer weg te poetsen lijkt.

Maar daar is een trucje voor: vul de bak met zo'n drie centimeter zeepwater, zet de airfryer op 190 graden en laat het water een paar minuten koken. Zo stoomt de aangekoekte troep los en kun je de de binnenkant van de airfryer makkelijker schoonmaken.Voeg een paar druppels appelazijn toe en herhaal het proces tot alle kleverige rommel verdwenen is.