Deze verrassende optie zit verstopt in vele automodellen. Heb jij ook een mini-koelkastje?

Er is bijna niemand die de handleiding van zijn nieuwgekochte auto van voor naar achter doorspit. Je denkt alle opties van de auto wel te kennen, maar schijn bedriegt! Het kan zomaar zijn dat er een verfrissende functie in het dashboardkastje verstopt zit. Je eigen rijdende mini-koelkastje.

Veel auto's met airconditioning hebben ook een koelfunctie voor het dashboardkastje. Er zit dan een draaiknop of een schuifje aan de linkerkant in het kastje, waarmee je de optie aan en uit kunt zetten. Ook zijn er auto's die links onder het stuur een vakje hebben waar precies een frisdrankblikje in past en waar ook een uitstroomopening van de airco is ingebouwd.

Ga dus op zoek naar een draaiknop of schakelaar rechtsvoor in de auto. De koelfunctie is zeker geen nieuwe uitvinding, eind jaren 70 had de Porsche 928 deze optie al. In de jaren 90 werden ook middenklassers hiermee uitgerust. De Opel Astra was in 1991 de eerste betaalbare auto met een gekoeld dashboardkastje.

De optie is tegenwoordig steeds vaker standaard ingebouwd. Het kan dus goed zijn dat je al tientallen jaren je handschoenen, schadeformulier, pen, parkeerschijf, zonnebrilhoesje en boekje van de auto zonder het te weten aan het koelen bent. Stop er dus eens een paar blikjes drinken in. Je zult zien dat ze binnen een halfuur lekker koud zijn, en blijven.