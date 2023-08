Kijk uit voor de ‘lekke band’-truc in Spanje, Frankrijk en Italië

Vakantiegangers die met piepende banden richting de mediterraanse zon rijden, moeten opletten voor een smerige truc van harteloze criminelen. De Spaanse politie waarschuwt voor de zogenaamde 'lekke band'-truc, die steeds vaker wordt ingezet rondom tolpoortjes.

De truc gaat als volgt: Wanneer auto's in de rij wachten bij tolpoortjes om te betalen of een ticket te grijpen, stapt één van de dieven rustig uit de auto om een achterband lek te steken. Bij het wegrijden lijkt er nog niks aan de hand, maar even later merkt het slachtoffer de lekke band op en stopt op de eerstvolgende rustplaats. Daar staan de handlangers al te wachten om hulp aan te bieden. Terwijl ze druk bezig zijn met het vervangen van de band, rooft een derde geniepig de auto leeg.

Naast Spanje zou de vuile actie ook al in Frankrijk, Spanje, Italië en elders in Europa met veel succes worden toegepast. Daarom raadt de politie aan om de deuren van de auto altijd op slot te doen als je uitstapt.

De Catalaanse politie heeft een filmpje op Twitter gedeeld, waarop te zien is dat een Nederlandse Porsche-rijder het slachtoffer is van de criminelen.

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis



Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg