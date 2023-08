Geen kunstgebit? Koop toch maar een rolletje reinigingstabletten

Je kunt een heel assortiment aan dure schoonmaakartikelen kopen, maar dat is niet nodig. Als je een beetje 'out of the box' denkt, maak je allerlei lastig te verwijderen aanslag in een handomdraai schoon voor een prikkie. Wat dacht je van kunstgebit reinigingstabletten?

Let wel op dat je de witte kunstgebit tabletten koopt. Het maakt niet uit of het een huismerk is, maar ze mogen niet blauw of roze zijn, legt weblog Suus maakt schoon uit. Ze zijn verrassend multi-inzetbaar.

Sieraden

Een rolletje bruistabletten kost maar een euro bij de drogist, en is natuurlijk bedoeld om je kunstgebit weer schoon en fris te maken. Maar ook je sieraden gaan er weer als vanouds van glanzen. Vul een glas met warm water en voeg er een tablet aan toe. Na een half uur spoel je de sieraden af met water en droog je ze af met een handdoek.

Toilet

Zit er aanslag in de wc-pot en wil je geen bleek gebruiken? Gooi dan een tablet in de pot en laat het intrekken. Een half uur later kun je de pot naschrobben met de toiletborstel. Klaar is Kees.

Tegels en douchekop

Voeg een aantal tabletten toe aan een spuitfles vol warm water. Spray je dof uitgeslagen tegels in met het goedje en wacht een half uur. Daarna kun je ze met water schoonspoelen. Wanneer er kalk in de nopjes van je douchekop zitten, kun je een plastic zakje met warm water en een tablet eromheen knopen en een paar uur laten inweken. Je zult zien dat de kalk verdwijnt. Deze truc kun je ook met schoonmaakazijn uitvoeren.

Kammen en Borstels

Je kunt kammen en borstels weer brandschoon krijgen door alle haren eruit te plukken en ze daarna in een kom met warm water en twee bruistabletten te leggen. Na een uur zijn ze lang genoeg geweekt en kun je ze afspoelen met koud water.

Thee- en koffieaanslag

Zit er aanslag op de thee- of koffiepot, de thermoskan of je geliefde mokken? Je voelt het al aankomen: vul ze met heet water en voeg er een kunstgebit reinigingstablet aan toe. Even later in een sopje afwassen en de aanslag is verdwenen.

Sportschoenen

Zijn je witte sneakers niet meer zo wit? Ook daar kunnen de tabletten bij helpen. Vul een emmer met warm water en voeg er een stuk of drie tabletten aan toe. Laat de schoenen een paar uur in het sop weken en spoel ze daarna goed uit. Laat ze in de zon drogen of stop ze in een waszak en centrifugeer ze in de wasmachine. Et voila!