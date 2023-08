Komt er muffe lucht uit de airco van je auto? Tijd om in te grijpen

Ooit was het een luxe, maar tegenwoordig heeft bijna elke auto een aircosysteem. Het is ideaal om de temperatuur in de auto constant te houden en het vocht wordt verdreven. Helaas kan de lucht uit de airco gaan stinken; wat kun je daaraan doen?

Onaangenaam en ongezond

“Het is niet alleen onaangenaam, het is ook nog eens ongezond”, legt mobileitsexpert Brecht Vanhaelewyn uit aan HLN. Een vieze geur die uit de airco of het verluchtingssysteem van je auto komt, wordt meestal veroorzaakt door een opeenhoping van bacteriën en schimmels in de leidingen en het filter. Als je de airco een lange tijd niet gebruikt, dan kunnen deze micro-organismen aangroeien en ontstaat een muffe geur als je het systeem weer aanzet.

Regelmatig doorluchten

Doe daarom – ook in de winter – regelmatig de airco aan in de auto. Laat ook regelmatig het filter van airconditioningsysteem vervangen bij de garage. Dit hoor je doorgaans na elke 25.000 gereden kilometers of na twee jaar te doen bij een kleine en grote beurt.

Ook zijn er geparfumeerde producten op de markt die beweren de aircoluchtjes te elimineren. Het zijn spuitbussen die je in de auto zet, terwijl je de airco op de hoogste stand laat (her)circuleren. Ze beloven de filters en leidingen te ontsmetten en zo de oorzaak van de geur aan te pakken, maar over de effectiviteit ervan bestaan twijfels.

Filters vervangen

Blijft de airco ook na het vervangen van de filters een vieze geur afgeven, dan kun je het beste teruggaan naar de professional, volgens Vanhaelewyn. “Die doet overigens hetzelfde - de filters en leidingen reinigen - maar deze persoon heeft niet alleen meer ervaring, maar ook gespecialiseerde apparatuur en sterkere producten. Na zo’n behandeling, waarvoor ik afhankelijk van de ernst van het probleem tussen 75 en 300 euro als leidraad geef, ruikt je auto eerder neutraal dan naar een parfum.”