Dit zijn de 9 scherpste vragen die je kunt verwachten bij een sollicitatiegesprek

Wat is het doel in je leven? Hoeveel hou je van je ouders? Werkgevers proberen met de meest persoonlijke vragen hun sollicitanten te leren kennen. Maar wat willen werkgevers nu echt horen tijdens een sollicitatiegesprek?



Als je ceo's, topmanagers en ondernemers naar hun beste sollicitatievraag vraagt, valt op dat werkgevers de kortste weg naar de ziel van de kandidaat zoeken. Om die te vinden stellen ze vragen als: “Als ik iemand wil bellen die een goede referentie kan geven, wie is dat dan, en waarom? En als ik iemand wil bellen die een slechte referentie kan geven?”



Waar het om gaat: durf je tijdens het gesprek te laten zien wie je bent?



Negen topondernemers delen hun beste sollicitatievraag op work-life platform Intermediair en wat ze met die vraag te weten willen komen.



1. Wat is jouw doel? (komt dat doel overeen met die van de organisatie?)



2. Waar word je gelukkig van? (motivatie van kandidaat)



3. Hoe zou je beste vriend of vriendin jou beschrijven? (persoonlijkheid)



4. Wat is de belangrijkste factor van jouw succes, en waarom? (hoe iemand in het leven staat).



5. Welke innovatie was het gevolg van jouw initiatief? (durf om te veranderen)



6. Op welke manier kun jij diversiteit in dit bedrijf brengen? (sociale vaardigheden)



7. Hoeveel hou jij van je ouders? (omvat iemands hele levensgeschiedenis)



8. Wanneer had je voor het laatst het gevoel dat je door de grond wilde zakken? (Heeft iemand zelfinzicht)



9. Vertel me eens over je leven? (Wat drijft hem/haar)