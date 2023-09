Vijf manieren om de beruchte ‘Post Summer Blues’ te voorkomen

Met de mooie zomer nog vers in je geheugen, je huid gebruind van de zon en hopelijk goed uitgerust, kun je vol goeie moed beginnen aan het nieuwe studie- of werkjaar. Maar als het even tegenzit, kun je last krijgen van de 'Post Summer Blues'.

Hier zijn vijf tips om dit veelvoorkomende fenomeen tegen te gaan:



Neem niet te snel afscheid van de zomer

Zorg voor een geleidelijke overgang van veel zomerse activiteiten naar rustige avonden thuis. Organiseer toch nog maar die BBQ in september, ook al moet het onder een afdakje of met een trui aan.



Koester je herinneringen aan de zomer

Neem de tijd om dankbaarheid te voelen voor de fijne tijd die je had met vrienden en familie en deel je vakantiefoto's met hen. Foto's triggeren je geheugen: je ziet zo weer die zomerbloemen voor je, je voelt weer de warmte op je huid en je ontspant lichaam en geest. Gebruik een mooie zomerse foto als screensaver of hang hem thuis aan de muur.



Plan vast een aantal activiteiten voor het najaar

De herfst is een mooie tijd om te gaan wandelen in een bos, om vogels te spotten enzovoort. En bij slecht weer heb je altijd nog de bioscoop, een museum, het zwembad of een wellness center.



Maak jezelf nuttig

Zakt je stemming naar een dieptepunt als je niets omhanden hebt? Kijk eens om je heen: er zijn genoeg mensen die wat hulp of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Misschien vindt je bejaarde buurvrouw het wel gezellig als je eens een kopje thee bij haar gaat drinken? Of misschien zoeken ze nog wel vrijwilligers voor een project bij jou in de buurt. Het kan je veel voldoening geven om iets te betekenen voor anderen.



Zorg extra goed voor jezelf als je je down voelt

Spreek jezelf toe alsof je een kind bent dat wel wat troost kan gebruiken. Eet gezond, met veel fruit en groenten. Sla geen maaltijden over en ga niet snacken uit verveling. Vermijd comfortfood. Misschien heb extra vitamines nodig: vitamine B helpt bijvoorbeeld om meer energie uit je voeding te halen en is goed tegen vermoeidheid, lusteloosheid, angst en stress. Zorg ook voor voldoende beweging, liefst in de frisse lucht, en voor een goede nachtrust. Yoga, mindfulness en meditatie kunnen je daarbij ook helpen.