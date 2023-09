Vijf tips om meer heldere inzichten te krijgen

We hebben allemaal wel eens een helder inzicht. Ineens weten we hoe het zit of wat we moeten doen. Maar hoe krijg je zo'n inzicht? Hieronder 5 tips die je kunnen helpen.



Wees nieuwsgierig

Met een passieve ongeïnteresseerde houding kom je nergens. Nieuwsgierige mensen willen meer weten van iets dat hen opvalt. Nieuwsgierigheid zorgt er voor dat je hersenen de implicaties willen weten van iets nieuws. Dat kan nieuwe inzichten opleveren.



Ga dagdromen

Bij dagdromen is je geest extreem actief. Dezelfde delen van het brein worden geactiveerd bij creativiteit en fantasie. Dagdromen hangt samen met het herinneren van gebeurtenissen terwijl we afgeleid zijn. Ga dus niet als je even niets te doen hebt meteen met je telefoon spelen, maar droom juist even lekker weg.



Heb aandacht voor toeval

Een correlatie is nog geen verband, maar dat kan het wel zijn. Op zoek gaan naar toevalligheden is een goede manier om verbanden te ontdekken. Denk bij toeval verder dan: goh da's ook toevallig. Misschien zit er wel veel meer achter dan je denkt.



Let op tegenstrijdigheden

Tegenstrijdigheden doen ons twijfelen. Tenminste als je er voor open staat. De menselijke hersenen hebben tal van mechanismen om tegenstrijdigheden te negeren, omdat ze niet bij heersende denkbeelden passen. Vraag je af waar zo'n tegenstrijdigheid vandaan komt.



Doe direct wat met je idee

Als je een goed inzicht hebt, doe er dan wat mee. Te veel mensen laten het zitten en gedragen zich niet volgens hun verworven inzichten. Voel de urgentie om in actie te komen. Als je niets doet gaat het momentum voorbij.