Bewaar al deze dingen niet in de badkamer

Hoe goed je alles ook afdroogt en het ventilatiesysteem laat draaien, de badkamer blijft een vochtige ruimte. Daarom is het beter om de volgende zaken op een andere plek te bewaren dan je misschien gewend bent.

Medicijnen

Veel mensen bewaren logischerwijs hun medicijnen in het medicijnkastje van de badkamer. Helaas zijn medicijnen erg gevoelig voor vocht, waardoor ze sneller hun werking verliezen. Bewaar ze daarom elders in het huis op een droge, donkere plek. Controleer de bijsluiter, want sommige medicatie moet in de koelkast worden bewaard.

Parfum

Ook je favoriete geurtje reageert op vocht, waardoor hij zijn werking en dus zijn originele geur sneller verliest. Bewaar je parfum op een koele, droge plek. Zet ze vooral niet in de vensterbank, want direct zonlicht breekt de geurmoleculen af.

Scheermesjes en sieraden

Je sieraden en scheermesjes worden aangetast door het vochtige klimaat in de badkamer. Leg ze dus niet op de wastafel en bewaar ze niet in de badkamerla. Door het vocht komen er eerder roestplekken op je dierbare kettinkjes en oorbellen.

Make-up

Door de warmte en vochtigheid kunnen de verschillende onderdelen waaruit je make-up opgebouwd is, gaan schiften. Dit gebeurt zowel bij poeders als bij vloeibare make-up, zoals nagellak. Bewaar ze dus bij voorkeur buiten de badkamer.

Elektrische apparaten

Gebruik alleen elektronica in de badkamer die tegen vocht kan, zoals een elektrische tandenborstel. Water(damp) tast elektrische apparaten aan, waardoor de levensduur drastisch wordt verkort.