Hoor je een tikkend geluid of blijft de radiator bovenaan koud? Zo ontlucht je de verwarming in drie stappen

De herst staat voor de deur en dus is het tijd om je radiator te onderhouden. Blijft de verwarming ijzig koud aan de bovenkant of hoor je tikkende of borrelende geluiden? Dan is het tijd om de radiator te ontluchten en mogelijk bij te vullen met water. Je hoeft hier geen professional voor te bellen; dit kun je eenvoudig zelf doen.

Als er luchtbellen in de verwarmingsleidingen en radiatoren zitten, dan hoor je een irritant getik door het huis heen, en het systeem werkt minder efficiënt. Tijd dus om hier wat aan te doen. Het wordt aangeraden om minimaal eens per jaar te ontluchten en de cv-ketel bij te vullen. Het enige wat je nodig hebt om te ontluchten, is een ontluchtingssleuteltje.

Stap 1: voorbereiding

Zet alle radiatoren vol open en laat de ketel een kwartiertje werken door de thermostaat omhoog te zetten. Nu verzamelt alle overtollige lucht zich bij de ontluchtingsventielen. Draai daarna de thermostaat omlaag en wacht tot de circulatiepomp stilvalt.

Stap 2: ontluchten

Nu kun je één voor één alle radiatoren gaan ontluchten. Zet het ontluchtingssleuteltje op het vierkante staafje van de radiator en draai de sleutel linksom tot er viezig water uitkomt. Houd een handdoek of oud vod in de buurt om dit op te vangen. Ga zo elke radiator in huis af. Begin op de benedenverdieping en werk naar boven toe.

Stap 3: bijvullen

Bij de meeste cv-ketels moet de waterdruk tussen de 1,5 en 2,0 bar staan. Als er niet genoeg waterdruk is, dan is het tijd om de cv-ketel bij te vullen. Hiervoor heb je een emmer, een handdoek of dweil, een vulslang en eventueel een waterpomptang nodig. Feenstra beschrijft op zijn website hoe dit in zijn werk gaat bij een cv-ketel met digitale meter:

1. Controleer de waterdruk. Open daarvoor het klepje aan de onderkant van de ketel en druk op de aan/uit knop.

2. Het groene lampje gaat uit. De druk verschijnt in het meest linker scherm. Is deze lager dan 1,5 bar, dan moet u de ketel bijvullen. In het geval dat de waterdruk te hoog is (hoger dan 2,0 bar), dan kan dit slijtage van de pomp of kapotte leidingen veroorzaken.

3. Zet uw temperatuurinstelling van de thermostaat lager.

Om te voorkomen dat de binnenkant van de cv-ketel barst, is het zeer belangrijk dat u de thermostaat lager zet en het water in de cv-ketel laat afkoelen. Rond de 40 graden is ideaal. Mocht u geen digitaal display hebben, dan kunt u de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact halen en het water ongeveer 15 minuten laten afkoelen.

4. Bevestig de vulslang aan de waterkraan. Vul de slang met water en sluit de waterkraan.

Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan en houd een emmer onder het eindstuk van de vulslang. Draai dan de kraan open en laat de vulslang gestaag vollopen met koud water. Als het water tot aan de rand van de vulslang komt, draait u de waterkraan weer dicht. Zo komt er geen lucht in de slang én niet in de cv-ketel.

5. Bevestig vervolgens de andere kant van de vulslang aan de vulkraan.

Draai aan de dop van de vulkraan, maar open de vulkraan zelf niet. Bevestig vervolgens de vulslang aan de vulkraan.

6. De vulkraan bevindt zich in de buurt van de ketel of het expansievat.

Het expansievat vangt drukverschillen op die ontstaan door uitzettend of inkrimpend water.

7. Zet de waterkraan open.

Draai de vulkraan open als de vulslang goed vastzit aan de vulkraan en de waterkraan.

8. Open de vulkraan.

Daarna kunt u de vulkraan openen door de knop een kwartslag te draaien.

9. Vul het systeem totdat de drukmeter op het digitale display ca. 1,8 bar aangeeft.

Laat het water via de vulslang naar de vulkraan en in cv-ketel lopen, tot de waterdruk tussen de 1,8 en 2,0 bar aangeeft.

10. Sluit de vulkraan af.

Sluit eerst de vulkraan af, en dan pas de waterkraan.

11. Sluit waterkraan af.

Na de vulkraan kunt u de waterkraan afsluiten.

12. Vang het restant van het water in de vulslang op.

Hiervoor kunnen de emmer en dweil of handdoek van pas komen.

13. Zet de cv-ketel weer aan door 1x op de aan/uit knop te drukken. Het lampje wordt weer groen. Sluit vervolgens weer het klepje aan de onderkant van uw cv-ketel.

Nu is uw cv-ketel bijgevuld!

14. Ontlucht elke radiator. Zet de temperatuurinstelling van uw thermostaat weer hoger.