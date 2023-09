Google is deze week 25 jaar oud geworden. Ken je deze handige zoektrucs al?

Elke seconde verwerkt Google wereldwijd zo'n 75.000 zoekopdrachten, wat neerkomt op meer dan zes miljard opdrachten per dag. De zoekmachine mag deze week 25 kaarsjes uitblazen en daarom laten we een paar handige trucs en features zien.

Gerichter zoeken

Het kan handig zijn om zoekresultaten uit te sluiten, omdat een woord meerdere betekenissen heeft. Zoek je bijvoorbeeld op het dier 'jaguar', dan kun je 'dier jaguar' googlen, maar ook 'jaguar -car'. Er zullen dan een stuk minder auto's in de zoeklijst staan. Zijn er alsnog teveel resultaten met bijvoorbeeld het autotype XE, zoek dan met 'jaguar -car -xe'.

Speel Mijnenveger, PAC-MAN of het Dinospel

Veel oldschool-games kun je rechtstreeks via Google spelen. Verveel je je op school, in de trein of tijdens het werk? Zoek op PAC-MAN, mijnenveger of solitaire. Het dinospel werkt zelfs als er geen internetverbinding is.

Zoek naar het ontbrekende woord

Ben je op zoek naar een spreekwoord, songtekst of quote, maar kun je de zin nog maar half herinneren? Gebruik dan het sterretje voor het ontbrekende woord (of stuk) en vul het gedeelte van de tekst die je nog wel kent in bij de zoekbalk. Bijvoorbeeld: 'Laat het * maar groeien'

Zoeken naar specifiek soort documenten

Ben je op zoek naar informatie in een bepaald soort bestandtype, dan kun je Google dat laten weten. Voor een PDF-bestand over verkeersregels kun je bijvoorbeeld ‘filetype:pdf verkeersregels’ invullen.

Zoeken als in 1988

De populaire zoekmachine begon in 1988 met een andere lay-out. Je kunt via deze site het internet afzoeken alsof het 25 jaar geleden is, en het gebeurt allemaal in een klassiek 'Internet Explorer'-venster – de internetbrowser van Microsoft die toen overal werd gebruikt.