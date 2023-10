Deze planten snoei je bij voorkeur in oktober (en van deze moet je juist afblijven)

De natuur gaat zich langzamerhand voorbereiden op de winter. En veel tuinliefhebbers volgen dit voorbeeld, ze gaan met de snoeischaar in de aanslag hun tuin winterklaar maken. Dit moet echter wel met beleid gebeuren; niet elke plant heeft in oktober baat bij een rigoureuze knipbeurt.

Stamrozen en de zwarte bes

De zwarte bes, vrouwenmantel, jasmijn, stamrozen en hoge struiken op winderige plekken zijn planten die rond deze tijd zeker gesnoeid mogen worden.

Fruitbomen

Het is echter in de herst over het algemeen geen goed idee om fruitbomen te snoeien, omdat de wonden die door het knippen worden veroorzaakt, een stuk langzamer genezen dan in de zomer of de lente. Je stimuleert hiermee namelijk de groei van nieuwe knoppen die te weinig tijd hebben om te verharden voordat de winter komt. Snoei fruitbomen dan ook aan het eind van de winter of het begin van de lente, schrijft Gardeners' World.

Clematis, struikveronica en camellia

De voorjaarsbloeier clematis heeft nu zijn bloemknoppen voor het voorjaar al gevormd. Snoei deze plant dus niet in oktober, maar na de bloei in de late lente of vroege zomer. Hetzelfde geldt voor struikveronica's. En blijf de komende maanden ook ver uit de buurt van de camellia met je snoeischaar. Nieuwe toppen zijn kwetsbaar voor vorstschade. Snoeien in de herst kan ervoor zorgen dat ze niet of nauwelijks bloeien in het voorjaar en uiteindelijk de gezondheid van de hele plant aantasten.